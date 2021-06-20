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Ферстаппен выиграл этап "Формулы – 1" во Франции
20.06.2021 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн - Sputnik. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на седьмом этапе чемпионата "Формулы – 1" Гран-при Франции.
Ему удалось обогнать британского гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона лишь на предпоследнем круге. В итоге Хэмилтон финишировал вторым, третье место занял еще один представитель "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес.
Стоит отметить, что Макс стартовал с поула, но на первом круге допустил ошибку и пропустил Хэмилтона вперед. После первого пит-стопа Ферстаппен вернулся на трассу впереди действующего чемпиона, но его ждал еще один заезд в боксы, после которого Хэмилтон ожидаемо снова оказался впереди. Впрочем, благодаря удачному обгону в этот раз для Макса все закончилось успешно.
Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин пришел на финиш лишь 20-м. Его партнер по команде немец Мик Шумахер занял 19-е место.
Следующий этап пройдет 25-27 июня в Австрии.
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Ферстаппен лишь на предпоследнем круге обогнал принципиального соперника Льюиса Хэмилтона.
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