ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах

20.06.2021 22:27 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел на самой роскошной дрифт площадке Беларуси - спорткомплексе Раубичи!

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" является базовой площадкой для тренировки биатлонистов и лыжников, но 20 июня там было громко от шума моторов, потому что лучшие пилоты Беларуси, Литвы, России и Украины встретились в парных заездах. Конфигурация интереснейшая: участники стартуют в лесу, разгоняются в тоннеле под мостом и после быстрой перекладки врываются на стадион, где их ждут две больших дуги и зрители!

Победу праздновал  Ростислав Рараговский из Киева на Toyota gt86 мощностью 960 л.с., Роман Кондратенко из Минск на Nissan Silvia s13 мощностью 710 л.с. занял втрое место, замкнул тройку сильнейших гонщиков Сергей Сак из Минска на Nissan 350Z мощностью 420 л.с Всего участвовало 26 пилотов.-0-

Фото Дениса Костюченко

ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах
ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победу праздновал  Ростислав Рараговский из Киева на Toyota gt86 мощностью 960 л.с., Роман Кондратенко из Минск на Nissan Silvia s13 мощностью 710 л.с. занял втрое место, замкнул...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Итальянцы одержали третью победу на чемпионате Европы по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by