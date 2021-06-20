ФОТОФАКТ: III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Раубичах

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. III этап чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел на самой роскошной дрифт площадке Беларуси - спорткомплексе Раубичи!

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" является базовой площадкой для тренировки биатлонистов и лыжников, но 20 июня там было громко от шума моторов, потому что лучшие пилоты Беларуси, Литвы, России и Украины встретились в парных заездах. Конфигурация интереснейшая: участники стартуют в лесу, разгоняются в тоннеле под мостом и после быстрой перекладки врываются на стадион, где их ждут две больших дуги и зрители!

Победу праздновал Ростислав Рараговский из Киева на Toyota gt86 мощностью 960 л.с., Роман Кондратенко из Минск на Nissan Silvia s13 мощностью 710 л.с. занял втрое место, замкнул тройку сильнейших гонщиков Сергей Сак из Минска на Nissan 350Z мощностью 420 л.с Всего участвовало 26 пилотов.-0-

Фото Дениса Костюченко



























































