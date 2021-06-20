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ВРЗ сравнял счет в финальной серии с "Витэном" по мини-футболу
20.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первое поражение "Витэна" в сезоне случилось в Гомеле. Местный ВРЗ обыграл оршанцев во втором матче финальной серии чемпионата страны. Поединок завершился со счетом 3:2. Третий матч серии, которая длится до трех побед, пройдет 24 июня в Орше.
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Первое поражение "Витэна" в сезоне случилось в Гомеле. Местный ВРЗ обыграл оршанцев во втором матче финальной серии чемпионата страны. Поединок завершился со...
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