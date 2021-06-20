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О. Юреня стал чемпионом Беларуси на стайерской дистанции в заезде байдарок-одиночек

20.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олег Юреня стал чемпионом Беларуси на стайерской дистанции в пять километров в заезде байдарок-одиночек. У женщин победу праздновала Владислава Скриганова. У каноистов золото примерили Павел Лазакович и Карина Жук. Чемпионат страны стал этапом отбора на Игры в Токио. В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей главный тренер сборной Владимир Шантарович заверил, что все места в олимпийских экипажах разобраны.


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Теги: Новости
 
 
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Олег Юреня стал чемпионом Беларуси на стайерской дистанции в пять километров в заезде байдарок-одиночек. У женщин победу праздновала Владислава Скриганова. У...
 
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