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Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

20.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата Европы. В заключительном матче группового этапа команда Натальи Трофимовой со счетом 78:54 переиграла шведок и возглавила свою группу. В 10 вечера сегодня начнется еще один матч в нашей группе, в котором испанки сыграют со словенками. От исхода этой встречи и зависит стадия, куда пройдут белоруски. В случае победы команды Испании наши девушки шагнут сразу в четвертьфинал. 


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Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата Европы. В заключительном матче группового этапа команда Натальи Трофимовой со счетом 78:54...
 
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