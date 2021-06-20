Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата Европы. В заключительном матче группового этапа команда Натальи Трофимовой со счетом 78:54 переиграла шведок и возглавила свою группу. В 10 вечера сегодня начнется еще один матч в нашей группе, в котором испанки сыграют со словенками. От исхода этой встречи и зависит стадия, куда пройдут белоруски. В случае победы команды Испании наши девушки шагнут сразу в четвертьфинал.





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