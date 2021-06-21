Определились участники плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по баскетболу в Валенсии и Стрсбурге определились все участники плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки сборной Беларуси в своем заключительном поединке предварительной группы А разгромили команду Швеции - 78:54 и с первого места напрямую вышли в четвертьфинал. Команда Испании в последнем матче обыграла баскетболисток Словакии - 93:61. В первом туре подопечные Натальи Трофимовой сенсационно одержали победу над чемпионками континента испанками - 53:51, а потом неожиданно уступили сборной Словакии - 58:54. Шведские баскетболистки сначала разгромили словачек - 74:57, а затем проиграли испанской сборной со счетом 55:76. Итоговое положение: Беларусь - 5 очков, Испания - 5, Швеция - 4, Словакия - 4.

Из других групп прямые путевки в четвертьфинал завоевали баскетболистки Сербии, Бельгии и Франции.

За остальные пропуска в 1/4 финала завтра поспорят команды, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах: Босния и Герцеговина - Хорватия, Испания - Черногория, Словения - Россия, Италия - Швеция.

Четвертьфинальные поединки 38-го женского континентального первенства пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-