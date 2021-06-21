Соболенко осталась четвертой, Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на четвертой позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко неудачно выступила в одиночном разряде турнира в Берлине, проиграв в поединке 1/8 финала. Еще одна белоруска Виктория Азаренко дошла до полуфинала соревнований в столице Германии и теперь поднялась с 16-го на 14-е место, набрав 3880 очков. Александра Саснович переместилась со 101-й позиции на 100-ю, имея 818 баллов, у Ольги Говорцовой 136-е место (604 очка). На этой неделе Арина Соболенко сыграет на турнире в британском Истборне, где ее первой соперницей будет американка Бернарда Пера, у которой 71-я позиция в мировом рейтинге. Виктория Азаренко выступит на турнире в немецком Бад-Хомбурге, где в 1/16 финала встретится с молодой белорусской теннисисткой Юлией Готовко, которая занимает 271-е место в мировом рейтинге.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7875 очков.

2. Наоми Осака (Япония) - 7346.

3. Симона Халеп (Румыния) - 6330.

4. Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.

5. Элина Свитолина (Украина) - 5835.

6. София Кенин (США) - 5640.

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 5266.

8. Серена Уильямс (США) - 4931.

9. Ига Свентек (Польша) - 4430.

10. Каролина Плишкова (Чехия) - 4285.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Егор Герасимов находится на 72-й строке (937 очков), Илья Ивашко занимает 87-е место (863). Сегодня на старте турнира в Истборне соперником Егора Герасимова будет французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга, занимающий 83-е место в рейтинге АТР. Илья Ивашко завтра сыграет с британцем Элистером Греем, у которого 1133-я позиция в мировом рейтинге.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков.

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 053.

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8630.

4. Стефанос Циципас (Греция) - 7980.

5. Доминик Тим (Австрия) - 7425.

6. Александр Зверев (Германия) - 7350.

7. Андрей Рублев (Россия) - 6120.

8. Роджер Федерер (Швейцария) - 4815.

9. Маттео Берреттини (Италия) - 4468.

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3125.-0-

Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине