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Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс выступит на пятых в карьере Играх

21.06.2021 10:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Эллисон Феликс из США отобралась на пятые Игры в карьере, сообщает Reuters.

Единственная в истории обладательница шести золотых олимпийских наград в истории женской легкой атлетики квалифицировалась на Игры в Токио в беге на 400 метров. Это право Эллисон Феликс завоевала, заняв второе место на отборочном турнире в Юджине с результатом 50,2 сек. Для сравнения, победительница решающего забега Куанера Хейз финишировала с итоговым показателем 49,78 сек.

"Это был бой, - отметила 35-летняя спортсменка после соревнований в беседе с журналистами. - В пятый раз отобраться на Олимпиаду - особенное чувство", - сказала она.

Эллисон Феликс на четырех Олимпийских играх завоевала шесть золотых и три серебряные награды. Также на счету уроженки Лос-Анджелеса 13 побед на чемпионатах мира. Американка является рекордсменкой планетарных форумов по этому показателю, опережая ямайского спринтера Усэйна Болта, на счету которого 11 викторий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это право Эллисон Феликс завоевала, заняв второе место на отборочном турнире в Юджине с результатом 50,2 сек. Для сравнения, победительница решающего забега Куанера...
 
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