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Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке

21.06.2021 21:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих успешно стартовали в парном разряде турнира категории АТР-250 в испанской Мальорке с призовым фондом 720 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-израильский тандем обыграл в двух сетах испанский дуэт Марк Лопес / Хауме Муньяр - 6:2, 6:2.

В 1/16 финала турнира в британском Истборне соперником белорусского теннисиста Егора Герасимова (72-й номер мирового рейтинга) будет француз Жо-Вилфрид Тсонга (83). Еще один белорус Илья Ивашко (87) завтра сыграет с британцем Элистером Греем, у которого 1133-я позиция в мировом рейтинге.

Соревнования в Истборне и Мальорке завершатся 26 июня, после чего сильнейшие теннисисты планеты отправятся в Лондон, где 28 июня на кортах Уимблдона стартует третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-израильский тандем обыграл в двух сетах испанский дуэт Марк Лопес / Хауме Муньяр - 6:2, 6:2.
 
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