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Футболисты Украины проиграли австрийцам на чемпионате Европы

21.06.2021 21:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины проиграли команде Австрии с результатом 0:1 на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Бухаресте в заключительном поединке группы С украинцы не показали своей лучшей игры. Первый тайм подопечные Андрея Шевченко провели невыразительно, позволив соперникам создать массу голевых моментов. К счастью для украинцев, австрийцы реализовали лишь один из них - на 21-й минуте встречи Кристоф Баумгартнер четко замкнул подачу с углового. После перерыва украинские футболисты пытались переломить ход матча, но так и не смогли добиться положительного результата. Австрийцы в 1/8 финала сыграют с итальянцами. В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Нидерландов, досрочно вышедшая в 1/8 финала, со счетом 3:0 разгромила в Амстердаме команду Северной Македонии, которая ранее потеряла все шансы пройти дальше. На 24-й минуте игры счет открыл один из лидеров атак "оранжевых" Мемфис Депай, а во второй половине игры голевой дубль оформил Джорджиньо Вейналдум. Итоговое положение: Нидерланды - 9 очков (разница мячей - 8-2), Австрия - 6 (4-3), Украина - 3 (4-5), Северная Македония - 0 (2-8).

Позже заключительные встречи пройдут группе В. Сборная России сыграет в Копенгагене с командой Дании. Победа в этой встрече гарантирует команде Станислава Черчесова выход в плей-офф, в случае ничьей россиянам нужно, чтобы сегодня в Санкт-Петербурге финны не выиграли у лидера этой группы Бельгии. Положение после двух игровых дней: Бельгия - 6 очков (разница мячей - 5-1), Россия - 3 (1-3), Финляндия - 3 (1-1), Дания - 0 (1-3).

Вчера первыми свои игры завершили команды группы А. Итальянцы одержали свою третью викторию с "сухим" счетом, обыграв сборную Уэльса - 1:0. До этого сборная Италии разгромила швейцарцев и турок с одинаковым результатом - 3:0. Швейцарцы в 3-м туре оставили за бортом плей-офф турецких футболистов, выиграв с результатом 3:1. Итоговое положение: Италия - 9 (7-0), Уэльс - 4 (3-2), Швейцария - 4 (4-5), Турция - 0 (1-8).

Расклад матчей 3-го тура в остальных группах:

22 июня

D - Хорватия - Шотландия, Чехия - Англия. Положение команд: Чехия - 4 (3-1), Англия - 4 (1-0), Хорватия - 1 (1-2), Шотландия - 1 (0-2).

23 июня

Е - Словакия - Испания, Швеция - Польша. Положение команд: Швеция - 4 (1-0), Словакия - 3 (2-2), Испания - 2 (1-1), Польша - 1 (2-3).

F - Германия - Венгрия, Португалия - Франция. Положение команд: Франция - 4 (2-1), Германия - 3 (4-3), Португалия - 3 (5-4), Венгрия - 1 (1-4).

Сейчас список лучших бомбардиров Евро-2020 возглавляют чех Патрик Шик и португалец Криштиану Роналду, забившие по 3 мяча.

После финиша группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Бухаресте в заключительном поединке группы С украинцы не показали своей лучшей игры.
 
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