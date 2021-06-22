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В НХЛ "Тампа" забросила 8 шайб в ворота "Айлендерс"

22.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Разгром этой ночью случился и в Национальной хоккейной лиге. "Тампа Бей" забросила 8 шайб в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и повела в серии со счетом 3:2. При этом молнии не пропустили ни одной. Это самая крупная победа  "Тампы" в розыгрыше Кубка Стэнли и самое большое поражение в плей-офф для "островитян". По итогам первого периода "Тампа" превзошла по броскам "Айлендерс" - 19:5.


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Разгром этой ночью случился и в Национальной хоккейной лиге. "Тампа Бей" забросила 8 шайб в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и повела в серии со счетом 3:2. При этом молнии...
 
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