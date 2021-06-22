Сборная России по футболу завершает выступление на чемпионате Европы - 2020

Источник материала: БT

Сборная России по футболу бесславно завершает выступление на чемпионате Европы, крупно и по делу уступив команде Дании. Хозяева поля, а встреча проходила в Копенгагене, провели качественный матч, особенно вторую половину встречи, и смогли пробиться в плей-офф, проиграв в двух первых турах - такого в истории не было. Дамсгор, Поульсен, Кристенсен и Мелле забивали в ворота Матвея Сафонова. У россиян единственный гол с пенальти на счету Артема Дзюбы. В параллельном матче группы B Бельгия победила Финляндию и уверенно заняла первое место в квартете с девятью набранными баллами.





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