Е. Герасимов сильнее француза Ж. Тсонга в первом круге теннисного турнира ATP в Истбурне

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Для Егора Герасимова топовый француз Жо-Вильфрид Тсонга уже стал удобным оппонентом. Сегодня они встретились вновь после победы белоруса в Барселоне. Егор сенсационно обыграл его и во второй раз - 6:3, 6:4. Следующий матч Герасимов проведет против победителя пары Кукушкин - Бублик.