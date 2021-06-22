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Е. Герасимов сильнее француза Ж. Тсонга в первом круге теннисного турнира ATP в Истбурне
22.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Для Егора Герасимова топовый француз Жо-Вильфрид Тсонга уже стал удобным оппонентом. Сегодня они встретились вновь после победы белоруса в Барселоне. Егор сенсационно обыграл его и во второй раз - 6:3, 6:4. Следующий матч Герасимов проведет против победителя пары Кукушкин - Бублик.
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Для Егора Герасимова топовый француз Жо-Вильфрид Тсонга уже стал удобным оппонентом. Сегодня они встретились вновь после победы белоруса в Барселоне. Егор...
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