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В. Азаренко обыграла Ю. Готовко на теннисном турнире WTA в Германии
22.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В первом круге турнира серии WТА с призовым фондом чуть более 189 тысяч евро встретились две белоруски. Виктория Азаренко все же оказалась сильнее Юлии Готовко - 7:5, 6:0. Свой следующий матч 14-я ракетка мира проведет завтра в 1/8 финала с 56-й строчкой WТА француженкой Ализе Корне.
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В первом круге турнира серии WТА с призовым фондом чуть более 189 тысяч евро встретились две белоруски. Виктория Азаренко все же оказалась сильнее Юлии Готовко - 7:5,...
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