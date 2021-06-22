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В. Азаренко обыграла Ю. Готовко на теннисном турнире WTA в Германии

22.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В первом круге турнира серии WТА с призовым фондом чуть более 189 тысяч евро встретились две белоруски. Виктория Азаренко все же оказалась сильнее Юлии Готовко - 7:5, 6:0. Свой следующий матч 14-я ракетка мира проведет завтра в 1/8 финала с 56-й строчкой WТА француженкой Ализе Корне.


 
 
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В первом круге турнира серии WТА с призовым фондом чуть более 189 тысяч евро встретились две белоруски. Виктория Азаренко все же оказалась сильнее Юлии Готовко - 7:5,...
 
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