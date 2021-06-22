Арина Соболенко победила в 1/16 финала турнира в Истборне

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила на старте турнира категории WTA-500 в британском Истборне с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала Арина Соболенко всего за час переиграла американскую теннисистку Бернарду Перу (71-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:4. Во втором раунде белоруска встретится с еще одной американкой Алисон Риск(31).

В первом раунде турнира в немецком Бад-Хомбурге Виктория Азаренко (14) обыграла другую белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) - 7:5, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал экс-первая ракетка плагеты встретится с француженкой Ализе Корне (56), которая в первом раунде победила нидерландскую теннисистку Аранчу Рус (84) - 6:3, 2:6, 6:1. Юлия Готовко пробилась в основную сетку, обыграв в квалификации бельгийскую теннисистку Кимберли Циммерманн (516) - 6:3, 6:3.

Соревнования в Бад-Хомбурге и Истборне завершатся 26 июня, а затем ведущие теннисистки планеты отправятся на Уимблдонский турнир, который пройдет с 28 июня по 10 июля.-0-