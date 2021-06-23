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На Олимпиаду в Токио отобралось 96 белорусских спортсменов
23.06.2021 13:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Девяносто шесть белорусских спортсменов (41 мужчина и 55 женщин) выполнили квалификационные нормативы и требования, дающие право участвовать в XXХII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.
Сегодня в Минске состоялось заседание Исполкома НОК, который утвердил состава спортивной делегации Республики Беларусь на Игры в Токио. Заседание провел вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок.
Было отмечено, что список тех, кто отправится на Олимпиаду, еще не окончательный: отбор на Игры продолжаются. Завершаются квалификационные соревнования в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Черту под количеством завоеванных лицензий можно будет подвести 30 июня.
На сегодняшний день больше всего путевок на Олимпиаду завоевали белорусские легкоатлеты – 21. На втором месте расположились представители гребли на байдарках и каноэ – 12. 9 лицензий у пловцов, 7 – у борцов вольного стиля и спортсменок из художественной гимнастики, 5 – у представителей гребли академической.
Также на Олимпиаду собираются спортсмены, выступающие в боксе, дзюдо, современном пятиборье, стрельбе из лука, стрельбе пулевой (по 3 человека в каждом виде), велосипедном спорте (2 спортсмена, выступающие на треке и 2 на шоссе).
По 2 человека отобралось от спортивной гимнастики, конного спорта, артистического (синхронного) плавания, парусного спорта, прыжков на батуте, тенниса, тяжелой атлетики. По одному спортсмену будет представлено в греко-римской борьбе, настольном теннисе.
Шефом белоруской миссии на летних Олимпийских играх в Токио и зимних в Пекине будет Дмитрий Довгаленок.
Олимпиада в Токио
XXXII летние Олимпийские игры состоятся в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых должны принять участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были отложены ровно на год из-за пандемии. При этом все равно было решено оставить название "Олимпиада-2020".
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Больше всего лицензий на Игры завоевали легкоатлеты, представители гребли на байдарках и каноэ, а также пловцы. Отбор еще не завершен.
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