На Олимпиаду в Токио отобралось 96 белорусских спортсменов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Девяносто шесть белорусских спортсменов (41 мужчина и 55 женщин) выполнили квалификационные нормативы и требования, дающие право участвовать в XXХII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.

Сегодня в Минске состоялось заседание Исполкома НОК, который утвердил состава спортивной делегации Республики Беларусь на Игры в Токио. Заседание провел вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок.

Было отмечено, что список тех, кто отправится на Олимпиаду, еще не окончательный: отбор на Игры продолжаются. Завершаются квалификационные соревнования в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Черту под количеством завоеванных лицензий можно будет подвести 30 июня.

На сегодняшний день больше всего путевок на Олимпиаду завоевали белорусские легкоатлеты – 21. На втором месте расположились представители гребли на байдарках и каноэ – 12. 9 лицензий у пловцов, 7 – у борцов вольного стиля и спортсменок из художественной гимнастики, 5 – у представителей гребли академической.

Также на Олимпиаду собираются спортсмены, выступающие в боксе, дзюдо, современном пятиборье, стрельбе из лука, стрельбе пулевой (по 3 человека в каждом виде), велосипедном спорте (2 спортсмена, выступающие на треке и 2 на шоссе).

По 2 человека отобралось от спортивной гимнастики, конного спорта, артистического (синхронного) плавания, парусного спорта, прыжков на батуте, тенниса, тяжелой атлетики. По одному спортсмену будет представлено в греко-римской борьбе, настольном теннисе.

Шефом белоруской миссии на летних Олимпийских играх в Токио и зимних в Пекине будет Дмитрий Довгаленок.

Олимпиада в Токио

XXXII летние Олимпийские игры состоятся в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых должны принять участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были отложены ровно на год из-за пандемии. При этом все равно было решено оставить название "Олимпиада-2020".

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