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Канадский форвард пополнил состав ХК "Динамо-Минск"
23.06.2021 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Канадский нападающий Тейлор Бек перешел в хоккейный клуб "Динамо-Минск", соглашение рассчитано на один сезон, сообщила пресс-служба "зубров".
Форвард набрал в прошлом сезоне за "Магнитку" 43 балла по системе гол + пас в 56 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф записал на свой счет 10 очков в 12 матчах.
Всего же в КХЛ Бек провел 243 встречи, набрав при этом 170 очков при показателе полезности "+1".
© Sputnik / Алексей Филиппов
Успел нападающий отметиться и в НХЛ: за океаном он сыграл 92 матча, в которых набрал 23 очка.
В предыдущем сезоне КХЛ "зубры" впервые за долгое время вышли в плей-офф турнира и уступили в 1/8 финала питерскому СКА в серии до четырех побед (1:4). По итогам сезона динамовцы заняли 15-е место.
Минское "Динамо" будет играть и в следующем сезоне Кубка Гагарина, который стартует 1 сентября текущего года матчем кубка открытия между действующим чемпионом "Авангардом" и ЦСКА, занявшим второе место.
Сейчас хоккейный клуб из Минска продолжает расторгать и подписывать контракты с игроками, готовясь к новому сезону КХЛ.
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Прошлый сезон 30-летний нападающий провел в магнитогорском "Металлурге", где он сыграл внушительное количество встреч и отметился достаточно высокой...
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