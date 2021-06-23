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Канадский форвард пополнил состав ХК "Динамо-Минск"

23.06.2021 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Канадский нападающий Тейлор Бек перешел в хоккейный клуб "Динамо-Минск", соглашение рассчитано на один сезон, сообщила пресс-служба "зубров".

Форвард набрал в прошлом сезоне за "Магнитку" 43 балла по системе гол + пас в 56 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф записал на свой счет 10 очков в 12 матчах.

Всего же в КХЛ Бек провел 243 встречи, набрав при этом 170 очков при показателе полезности "+1". 

© Sputnik / Алексей Филиппов
Еще один хоккеист подписал контракт с минским "Динамо" на сезон

Успел нападающий отметиться и в НХЛ: за океаном он сыграл 92 матча, в которых набрал 23 очка.

В предыдущем сезоне КХЛ "зубры" впервые за долгое время вышли в плей-офф турнира и уступили в 1/8 финала питерскому СКА в серии до четырех побед (1:4). По итогам сезона динамовцы заняли 15-е место.

Минское "Динамо" будет играть и в следующем сезоне Кубка Гагарина, который стартует 1 сентября текущего года матчем кубка открытия между действующим чемпионом "Авангардом" и ЦСКА, занявшим второе место.

Сейчас хоккейный клуб из Минска продолжает расторгать и подписывать контракты с игроками, готовясь к новому сезону КХЛ.

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Теги: Минск
 
 
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