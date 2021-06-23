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Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии

23.06.2021 19:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче второго раунда белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе одолела француженку Ализе Корне (56) - 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В игре за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанка Сара Соррибес-Тормо (54). Вчера в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) - 7:5, 6:0.

В 1/8 финала турнира в британском Истборне четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с американкой Элисон Риск (31). Накануне белоруска победила еще одну американскую теннисистку Бернарду Перу (71) - 6:3, 6:4.

Соревнования в Бад-Хомбурге и Истборне завершатся 26 июня, а затем ведущие теннисистки планеты отправятся на Уимблдонский турнир, который пройдет с 28 июня по 10 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В сегодняшнем матче второго раунда белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе одолела француженку Ализе Корне (56) - 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).
 
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