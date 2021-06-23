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Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

23.06.2021 20:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси пробились в полуфинал женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили в четвертьфинальном поединке команду Швеции со счетом 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15). Самой результативной в составе белорусок стала Мария Попова, набравшая 18 очков.

В матче за выход в финал белорусские баскетболистки встретятся с командой Франции, которая сегодня во французском Страсбурге взяла верх над сборной Боснии и Герцеговины - 80:67. На предварительном этапе нынешнего континентального первенства баскетболистки сборной Беларуси заняли первое место в группе А, обыграв соперниц из Испании - 53:51 и Швеции - 78:54, но уступив Словакии - 54:58.

Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Также сегодня в других четвертьфиналах баскетболистки Испании в Валенсии сыграют с командой Сербии, а в Страсбурге сборная России встретится с бельгийками.

Полуфинальные встречи 38-го женского континентального первенства пройдут 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Высшим достижением белорусских баскетболисток стала бронза, которую они завоевали в 2007 году на дебютном для себя первенстве Старого Света, проходившем в Италии.-0-

Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили в четвертьфинальном поединке команду Швеции со счетом 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15).
 
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