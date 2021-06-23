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Испанцы помогли футболистам Украины  попасть в 1/8 финала Евро-2020

23.06.2021 22:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня завершаются матчи группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квартете Е футболисты Испании разгромили в Севилье команду Словакии со счетом 5:0 и пробились в 1/8 финала. Благодаря этому результату, в плей-офф попала и сборная Украины, показатели которой оказались лучше, чем у Словакии. В Санкт-Петербурге сборная Швеции выигрывала у поляков 2:0 после дубля Эмиля Форсберга, потом Роберт Левандовски ответил своим голевым дублем, а в конце встречи Виктор Клаэссон все же принес победу скандинавам - 3:2. Итоговое положение команд после двух туров: Швеция - 7 очков (разница мячей - 4-2), Испания - 5 (6-1), Словакия - 3 (2-7), Польша - 1 (4-6). 

Также сегодня в группе F футболисты Германии в Мюнхене будут соперничать с Венгрией, а в Будапеште сойдутся действующие чемпионы Старого Света португальцы и чемпионы мира французы. Положение команд после двух туров: Франция - 4 (2-1), Германия - 3 (4-3), Португалия - 3 (5-4), Венгрия - 1 (1-4). Французская сборная досрочно завоевала путевку в плей-офф.

Итоговое положение в остальных группах Евро-2020:

А - Италия - 9 очков (разница мячей - 7-0), Уэльс - 4 (3-2), Швейцария - 4 (4-5), Турция - 0 (1-8).

В - Бельгия - 9 (7-1), Дания - 3 (5-4), Финляндия - 3 (1-3), Россия - 3 (2-7).

С - Нидерланды - 9 (8-2), Австрия - 6 (4-3), Украина - 3 (4-5), Северная Македония - 0 (2-8).

D - Англия - 7 (2-0), Хорватия - 4 (4-3), Чехия - 4 (3-2), Шотландия - 1 (1-5)

После финиша группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В квартете Е футболисты Испании разгромили в Севилье команду Словакии со счетом 5:0 и пробились в 1/8 финала. Благодаря этому результату, в плей-офф попала и сборная...
 
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