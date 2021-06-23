Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты прошлого Кубка Беларуси футболисты "Ислочи" не сумели пробиться в 1/8 финала нового розыгрыша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 1/16 финала представители Минского района уступили гомельскому "Локомотиву" из первой лиги национального чемпионата. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 3:3, а серию пенальти лучше исполнили гомельчане - 4:2.

Вчера в 1/8 финала вышли еще два представителя второго дивизиона - могилевский "Днепр", победивший "Минск" со счетом 2:1, и дзержинский "Аосенал", обыгравший с таким же результатом футболистов "Сморгони".

Действующие обладатели Кубка странв футболисты борисовского БАТЭ разгромили в Ивацевичах "Барановичи" - 6:1.

Гродненский "Неман" лишь в серии прслематчевых пенальти одолел в Минске еще одного представителя 1-й лиги национального первенства "Крумкачы" - 5:4 (игровое время - 1:1).

Результаты других встреч: "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь) - 0:1, "Орша" - "Гомель" - 2:6, "Молодечно" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:4, "Малорита" - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест) - 1:3, "Лида" - "Динамо" (Минск) - 0:3, "Смолевичи" - "Витебск" - 1:3.

Два матча пройдут 10 июля: "Нафтан" (Новополоцк) - "Динамо" (Брест), "Стэнлес" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Дата встречи "Узда" - "Шахтер" (Солигорск) будет определена позже.

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-