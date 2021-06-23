Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский форвард Тэйлор Бек перешел в ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Тэйлор Бек начинал карьеру в канадских юниорских лигах, выступая за "Ниагара Фоллс Тандер" и "Гелф Шторм". В АХЛ дебютировал за "Милуоки Эдмиралс" в сезоне 2010/11. В 2009-м был выбран на драфте НХЛ "Нэшвилл Предаторз" в третьем раунде под 70-м номером, а в сезоне 2012/13 дебютировал в составе "хищников".

Всего в НХЛ Тэйлор Бек сыграл 92 матча: за "Нэшвилл Предаторз" (85), "Нью-Йорк Айлендерс" (2), "Эдмонтон Ойлерз" (3) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (2), набрав в них 23 очка (11+12).

В трех последних клубах результативными баллами не отмечался, играя в основном в АХЛ. Во второй по силе заокеанской лиге в его активе 299 матчей и 231 (80+151) очко.

В сезоне 2017/18 канадец дебютировал в КХЛ в составе "Автомобилиста". Затем в его карьере были "Куньлунь Ред Стар", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург". В плей-офф-2019 Тэйлор Бек стал лучшим бомбардиром "Авангарда": 20 (4+16) очков в 16 матчах. Тогда нападающий набирал результативные баллы в 10 играх подряд, а "ястребы" дошли до финала, уступив в решающей серии ЦСКА (0-4).

В прошлом сезоне в составе "Металлурга" из Магнитогорска 30-летний канадец набрал 43 (16+27) очка в 56 играх регулярки, а в плей-офф записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 12 играх. Всего в КХЛ: 243 матча, 170 (64+106) очков при показателе полезности "+1".-0-