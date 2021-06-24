Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер борисовского БАТЭ Антон Чичкан признан лучшим игроком 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном гостевом поединке с минским "Динамо" 25-летний вратарь борисовчан 11 раз спасал свою команду после опасных атак минчан и помог БАТЭ выиграть с сухим счетом 2:0. В этом сезоне голкипер впервые назван лучшим игроком тура.

По результатам традиционного голосования болельщиков автором самого красивого гола минувшего тура признан хорватский защитник солигорского "Шахтера" Никола Антич. На 62-й минуте он эффектным ударом из-за пределов штрафной площади забил второй мяч в ворота "Слуцка". В итоге солигорские футболисты одержали свою 13-ю викторию подряд - 4:1. Второе место в голосовании занял гол полузащитника "Шахтера" Игоря Стасевича, третье место у форварда БАТЭ Максима Скавыша.

Турнирное положение после 13 туров: "Шахтер" - 39 очков, БАТЭ - 32, "Рух" - 25, "Гомель" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Динамо" (Брест) - 19, "Витебск" - 19, "Торпедо-БелАЗ" - 17, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4. Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня - "Сморгонь" - "Гомель", "Славия" - "Энергетик-БГУ", "Шахтер" - "Динамо" (Брест);

27 июня - "Ислочь" - "Минск", "Рух" - "Слуцк", БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ";

28 июня - "Спутник" - "Витебск", "Неман" - "Динамо" (Минск).-0-