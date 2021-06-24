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Азаренко снялась с турнира в немецком Бад-Хомбурге
24.06.2021 15:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает Sputnik.
Сегодня белоруска должна была сыграть в четвертьфинале с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Однако Азаренко не вышла на корт.
За выход в финал турнир Соррибес-Тормо поспорит с сильнейшей в противостоянии Лаура Зигемунд (Германия) — Катержина Синякова (Чехия).
Накануне Азаренко обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча длилась три с лишним часа. Белорусская теннисистка доигрывала матч с травмой, в третьем сете он попросила медицинский тайм-аут.
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Проблемы со здоровьем у белоруски начались накануне в матче против Ализе Корне, в третьем сете она была вынуждена взять медицинский тайм-аут.
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