Азаренко снялась с турнира в немецком Бад-Хомбурге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает Sputnik.

Сегодня белоруска должна была сыграть в четвертьфинале с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Однако Азаренко не вышла на корт.

За выход в финал турнир Соррибес-Тормо поспорит с сильнейшей в противостоянии Лаура Зигемунд (Германия) — Катержина Синякова (Чехия).

Накануне Азаренко обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча длилась три с лишним часа. Белорусская теннисистка доигрывала матч с травмой, в третьем сете он попросила медицинский тайм-аут.