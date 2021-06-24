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В Минске проходят городские соревнования среди детей и подростков "Кожаный мяч"

24.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Этих ребят в стремлении когда-нибудь стать легендой футбола и играть на чемпионате Европы не остановит даже 33-градусная жара. В Минске проходят городские соревнования среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Сейчас в борьбу на втором этапе турнира включились мальчишки и девчонки младшей возрастной группы. Это значит, что этим любителям игры номер один по 9-10 лет. И сейчас самое время обратить на себя внимание тренеров, селекционеров и поступить в специализированные школы по футболу. Сегодня команда Октябрьского района столицы разгромила дружину Заводского района (10:2) и обеспечила себе право выступить на республиканском финале. А уже завтра победители сразятся со сборной Партизанского района за первое место во всем Минске.

Валерий Барановский, тренер команды Заводского района г. Минска по футболу:

Главное им помогать, развивать, больше делать каких-то детских турниров. Не только, скажем так, для детей, которые в каких-то государственных специализированных, в футбольных школах учатся. Но и для обычных ребят, которые, возможно, по каким-то своим причинам не могут пойти в какую-то академию. Однако они все равно хотят играть в футбол. Просто давать им возможность раскрыть себя, не запрещать какие-то креативные вещи. Это основной момент. И тогда все получится. И, скажем так, наши дети смогут на чемпионате Европы побеждать, может, мы попадем туда даже.

Национальный этап "Кожаного мяча" пройдет осенью с 5 по 9 сентября в столице. На него отправятся лучшие команды со всей страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Этих ребят в стремлении когда-нибудь стать легендой футбола и играть на чемпионате Европы не остановит даже 33-градусная жара. В Минске проходят городские...
 
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