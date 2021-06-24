ВРЗ вышел вперед в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел вперед в серии за золотые медали 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Орше в третьем поединке с действующим чемпионом "Витэном" гомельчане выиграли с результатом 5:2. В первой игре оршанцы победили у себя дома со счетом 5:3, а затем гомельчане отыгрались на своей площадке - 3:2. Следующий матч состоится 27 июня в Гомеле.

Обладателем бронзовых наград стал гомельский БЧ, обыгравший в решающем поединке за 3-е место "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя - ничья 7:7. В серии пенальти успех был на стороне железнодорожников - 5:4. В первой игре "бронзовой" серии спортсмены "Столицы" одолели гомельчан на своей арене в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле соперники взяли реванш - 3:2.

В полуфиналах "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-