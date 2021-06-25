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В основной сетке Уимблдона выступят 4 белорусские теннисистки
25.06.2021 15:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июня – Sputnik. В основной сетке третьего в сезоне турнира из серии "Большого шлема" выступят четыре белорусские теннисистки.
Ольга Говорцова в финале квалификации обыграла испанку Кристину Бучу – 6:3, 6:2 и выступит в основной сетке главного турнира сезона на травяных кортах.
Также Беларусь представят Арина Соболенко, Викотория Азаренко и Александра Саснович.
В пятницу состоялась жеребьевка основного раунда соревнований. Так, Саснович в первом раунде встретится с американкой Сереной Уильямс, а Азаренко на старте сразится с украинкой Катериной Козловой. Соболенко сыграет с кем-то из победителей отборочного этапа, Говорцова узнает соперницу после завершения всех матчей квалификации.
Уимблдонский турнира в Лондоне пройдет с 28 июня по 11 июля, призовой фонд соревнований составляет более 40 миллионов евро.
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Ольга Говорцова преодолела квалификацию Уимблдона и присоединится в основном раунде еще к трем белорускам.
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