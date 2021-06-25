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ФОТОФАКТ: Белорусские баскетболистки готовятся к игре с Францией в полуфинале чемпионата Европы
25.06.2021 18:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси провели очередную тренировку в Валенсии перед полуфинальным матчем со сборной Франции. Полуфинальные встречи 38-го женского континентального первенства пройдут 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Баскетболистки сборной Беларуси провели очередную тренировку в Валенсии перед полуфинальным матчем со сборной Франции.
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