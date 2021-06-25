Мария Жодик завоевала олимпийскую лицензию на чемпионате Беларуси в прыжках в высоту

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который продолжается в Минске, прыгунья в высоту Мария Жодик выполнила квалификационный норматив на Игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка, выступающая за команды Минска и Брестской области, показала результат 1 м 96 см. Это ее личный рекорд. Он позволил Марии Жодик помимо олимпийской лицензии завоевать серебряную медаль турнира.

Первенствовала Карина Демидик. Она также показала 1 м 96 см, повторив свой лучший результат в этом сезоне, однако обошла Марию Жодик по дополнительным показателям. Бронза на счету Анны Городской из Могилевской области - 1 м 86 см.

В прыжках с шестом у женщин главный фаворит турнира Ирина Жук достаточно неожиданно не справилась в трех попытках с начальной высотой 4 м 55 см. Таким образом, она не смогла вести борьбу за награды. В итоге победу праздновала спортсменка из Гомельской области Кристина Концевенко - 4 м 10 см. Ее землячка Кристина Мудрагель с личным рекордом 3 м 90 см заняла второе место. Третья позиция осталась за представительницей Брестской области Анастасией Гаврилик - 3 м 80 см.

У мужчин чемпионом страны в прыжках с шестом стал также представитель Гомельской области Дмитрий Марфушкин - 4 м 90 см. Вторая позиция у его товарища по команде Вадима Котыка - 4 м 80 см. Бронзовая медаль у минчанина Вадима Саевича - 4 м 60 см.

В метании молота у мужчин первенствовал Юрий Васильченко, который дает зачетные очки командам Минской и Витебской областей. Он отправил снаряд на 72 м 82 см. Серебро на счету атлета из Гродненской области Николая Башана - 72 м 18 см. Бронза у еще одного спортсмена из Гродненской области Александра Шимановича - 71 м 90 см.

В стартах ходоков на 10000 м быстрее всех на финиш пришел Никита Коляда из Брестской области - 40 мин. 37,51 сек. Второе место у спортсмена из Гродненской области Александра Ляховича - 41 мин. 14,17 сек. Бронза у Анатолия Гомелева из Витебской области - 41 мин. 26,81 сек. У женщин в данной дисциплине первенствовала Анна Терлюкевич, выступающая за дружины Минской и Могилевской областей с итоговыми 46 мин. 18,86 сек. Второе место у Алины Ющенко (Гомельская и Брестская области) - 46 мин. 51,14 сек. Бронзовая награда осталась за Анастасией Раровской из Гродненской области - 47 мин. 00,89 сек.-0-