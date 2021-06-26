Амстердам и Лондон примут первые матчи 1/8 финала Евро-2020

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня состоятся стартовые поединки 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в Амстердаме футболисты Уэльса встретятся с командой Дании (начало в 19.00). На предварительном этапе континентального первенства оба соперника финишировали вторыми в своих группах: в квартете А валлийцы пропустили вперед итальянцев, а в группе В датчане финишировали вслед за бельгийцами. Во втором сегодняшнем матче в Лондоне сборная Италии сыграет с Австрией (начало в 22.00). Австрийские футболисты заняли второе место в группе С вслед за командой Нидерландов.

Расклад остальных матчей 1/8 финала:

27 июня

Нидерланды - Чехия (Будапешт), Бельгия - Португалия (Севилья).

28 июня

Хорватия - Испания (Копенгаген), Франция - Швейцария (Бухарест).

29 июня

Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-