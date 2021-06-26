Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. В стартовых матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу встретятся четыре команды: Уэльс сыграет с Данией, Италия встретится с Австрией, сообщает Sputnik.

Сперва, в 19:00, сыграют валлийцы с датчанами. Фаворитами здесь считается скандинавская дружина, которая в последнем матче группового турнира эффектно разделалась со сборной России (4:1). Впрочем, сборную Уэльса с Бэйлом, Рэмзи и Джеймсом, считают букмекеры, рано списывать со счетов.

В 22:00 итальянцы начнут играть с австрийцами. И в этой паре фаворит очевиден - команда Манчини. Вот парочка занимательных фактов: "Скуадра Адзурра" на групповом этапе разгазонила всех своих соперников с общим счетом 7:0, свои последние 11 матчей Италия выиграла "всухую" - общий счет 32:0. Но и австрийцы, утверждает главный тренер команды Франко Фода, не намерены сдаваться раньше времени.

Остальные пары 1/8 финала

В воскресенье 27 июня Нидерланды сыграют с Чехией, а Бельгия - с Португалией. В понедельник 28 июня Хорватия будет соперничать с Испанией, а французы встретятся со швейцарцами. Завершится 1/8 финала во вторник 29 июня: в этот день сыграют Англия с Германией и Швеция с Украиной.

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