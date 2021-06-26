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Максим Недосеков - чемпион Беларуси по прыжкам в высоту

26.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Титулованный спортсмен взял высоту 2 м 29 см, на 3 сантиметра опередив Дмитрия Набокова, бронза - у Андрея Чурило - 2 м 23 см его результат. Виталий Порохонько одержал победу на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,3 секунды. Это время позволило белорусу завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио, также отныне именно этот результат является национальным рекордом. Чемпионат завершится сегодня - прямая трансляция турнира вас ждет на "Беларусь 5".

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Титулованный спортсмен взял высоту 2 м 29 см, на 3 сантиметра опередив Дмитрия Набокова, бронза - у Андрея Чурило - 2 м 23 см его результат. Виталий Порохонько одержал...
 
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