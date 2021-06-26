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Сегодня определятся первые четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу
26.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые четвертьфиналисты. В Амстердаме встрется сборные Уэльса и Дании. Два последних поединка этих команд, которые прошли 3 года назад, остались за датчанами. Стоит отметить, что с тех пор составы обеих сборных практически не изменились. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 19.00. Прямую трансляцию будет вести
В 22.00 уже на
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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые четвертьфиналисты. В Амстердаме встрется сборные Уэльса и Дании. Два последних поединка этих команд,...
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