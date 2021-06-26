Сегодня определятся первые четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

Источник материала: БT

На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые четвертьфиналисты. В Амстердаме встрется сборные Уэльса и Дании. Два последних поединка этих команд, которые прошли 3 года назад, остались за датчанами. Стоит отметить, что с тех пор составы обеих сборных практически не изменились. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 19.00. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 2".

В 22.00 уже на "Беларусь 5" - поединок Италии и Австрии. Команды сыграют в Лондоне. Букмекеры относят к фаворитам итальянцев. А многие специалисты и вовсе считают, что именно команда Роберто Манчини возьмет титул чемпионов.





