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Сегодня определятся первые четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

26.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые четвертьфиналисты. В Амстердаме встрется сборные Уэльса и Дании. Два последних поединка этих команд, которые прошли 3 года назад, остались за датчанами. Стоит отметить, что с тех пор составы обеих сборных практически не изменились. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 19.00. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 2".

В 22.00 уже на "Беларусь 5" - поединок Италии и Австрии. Команды сыграют в Лондоне. Букмекеры относят к фаворитам итальянцев. А многие специалисты и вовсе считают, что именно команда Роберто Манчини возьмет титул чемпионов.



 
 
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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые четвертьфиналисты. В Амстердаме встрется сборные Уэльса и Дании. Два последних поединка этих команд,...
 
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