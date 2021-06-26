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Белорусы победили словаков на старте квалификации Кубка Европы по баскетболу 3х3

26.06.2021 16:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 успешно начала выступление в квалификации розыгрыша Кубка Европы в румынской Констанце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче предварительной группы А белорусы в упорной борьбе победили команду Словакии с результатом 17:13. Также сегодня белорусские спортсмены встретятся со сборной Латвии, которая уступила словакам с результатом 14:17. В составе белорусской дружины играют Тимофей Поролев, Максим Лютыч, Сергей Вабищевич, Андрей Рогозенко и Максим Сазонов. После завершения соревнований в четырех предварительных группах в плей-офф выйдут по две лучшие команды, которые разыграют четыре путевки в финальный этап Кубка Европы.

По аналогичной системе в Тель-Авиве пройдет женский отборочный турнир. Сборная Беларуси, за которую выступят Наталья Дашкевич, Дарья Магаляс, Анастасия Сущик, Марина Иващенко и Мария Адащик, свои встречи в предварительной группе D проведет завтра. Сначала белоруски встретятся с баскетболистками Косово, а потом будут соперничать с эстонской сборной.

Финальная стадия Кубка Европы по баскетболу 3х3 пройдет с 10 по 12 сентября в Париже.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом матче предварительной группы А белорусы в упорной борьбе победили команду Словакии с результатом 17:13. Также сегодня белорусские спортсмены встретятся...
 
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