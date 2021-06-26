|
СМИ сообщили о давлении на Мессии со стороны "Барселоны"
26.06.2021 17:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Руководство футбольного клуба "Барселона" давит на форварда Лионеля Месси, чтобы подписать контракт до конца июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе, 30 июня, контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает, никакой конкретики о будущем футболиста пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)