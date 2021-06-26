Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Гродненской области установила личный рекорд, который отныне равен 19 м 65 см. Второе место заняла Юлия Леонтюк, выступающая за команды Брестской и Могилевской областей, - 17 м 13 см. Третья позиция в итоговом протоколе у Елены Трус из Гродненской области - 15 м 29 см.

В аналогичном виде программы у мужчин победу праздновал Дмитрий Карпук из Брестской области - 20 м 26 см. Серебряная награда пришлась впору Алексею Ничипору из Гродненской области - 19 м 36 см. Бронзовая медаль на счету Олега Томашевича, давшего зачетные очки Гродненской и Витебской областям с результатом 18 м 74 см.

Состязания семиборок завершились викторией Яны Максимовой (Гомельская и Витебская области), которая набрала в сумме 5862 очка. Второе место заняла Шарлота Паэглите из Гродненской области - 5470 очков. Диана Рабкова из Гомельской области завоевала бронзу - 4715 очков.

В споре десятиборцев наиболее удачно выступил Максим Андралойть из Гродненской области, ставший чемпионом страны с результатом 8007 очков. Серебро на счету Артура Пелишонка, выступающего за команды Минской и Могилевской областей, - 6579 очков. Еще один атлет из Гродненской области Андрей Зорко выиграл бронзу - 6449 очков.

В беге на 400 м с барьерами у мужчин не было равных Кириллу Борису из Минской области - 51,79 сек. Серебро выиграл Егор Ховратович из Могилевской области - 51,94 сек. Владимир Жадько из сборной Гомельской области выиграл бронзу - 52,9 сек.

В аналогичной дисциплине у женщин не было равных Александре Хильманович из Гродненской области - 57,47 сек. Второе место оставила за собой Екатерина Беланович из Брестской области - 58,49 сек. Бронза у еще одной спортсменки из Гродненской области Валентины Чимбор - 1 мин. 1,64 сек.

В тройном прыжке у мужчин золото на счету Максима Нестеренко (Могилевская область) - 16 м 77 см. Серебро у атлета из Брестской области Егора Чуйко - 15 м 95 см. На третьей ступени пьедестала состязания закончил представитель Гомельской области Александр Майстренко - 15 м 33 см.

У женщин в тройном прыжке подтвердила превосходство над соперницами Виолетта Скворцова (Витебская и Минская области) - 13 м 95 см. Спортсменка из команд Брестской и Минской областей Александра Малофеева показала второй результат - 13 м 44 см. Бронза у представительницы Минска и Брестской области Ольги Антикян - 13 м 9 см.

В беге на 800 м у женщин первенствовала Илона Великанович из дружины Могилевской области - 2 мин. 5,46 сек. Второе место у бегуньи из Гродненской области Виктории Кушнир - 2 мин. 5,89 сек. Бронзовая медаль на счету Екатерины Корнеенко (Могилевская и Минская области) - 2 мин. 6,71 сек.

У мужчин на дистанции 800 м победил Ян Слома (Гродненская область) - 1 мин. 49,5 сек. Спортсмен из Кыргызстана Мусульман Джоломанов стал обладателем серебра - 1 мин. 49,10 сек. Третье место занял Артем Калачев, принесший зачетные очки командам Минска и Гродненской области, - 1 мин. 51,13 сек.

В соревнованиях на 200 м у мужчин не было равных Юрию Заболотному из Гомельской области - 20,97 сек. Сергей Пустобаев стал вторым - 21,21 сек. Третье место у представителя Брестской области Максима Богдана - 21,31 сек.

У женщин в беге на 200 м первенствовала Кристина Тимановская (Могилевская область) - 23,17 сек. Екатерина Живаева из Брестской области стала серебряным призером турнира - 23,89 сек. Замкнула тройку сильнейших минчанка Астерия Лимай - 24,60 сек.

Учитывая эти и предыдущие результаты состязаний, были подведены итоги командного первенства. Победу на свой счет записали легкоатлеты Брестской области - 428, 50 очков. У дружины Гродненской области 2-е место и 420 очков. Третья позиция у коллектива Могилевской области - 379,50 очков.

Белорусская федерация легкой атлетики традиционно отметила лучших спортсменов, которые по таблице IAAF за показанные результаты набрали наибольшее количество очков. Среди мужчин награды получили прыгуны в длину Максим Недосеков и Дмитрий Набоков и барьерист Виталий Парахонько. Среди женщин призами отмечены толкательница ядра Алена Дубицкая, а также прыгуньи в высоту Карина Демидик и Мария Жодик.-0-