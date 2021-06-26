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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" потерял первые очки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня после 13 побед подряд действующие чемпионы страны сыграли вничью на своем поле с брестским "Динамо" - 1:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Валон Ахмеди, а после перерыва Станислав Беленький восстановил паритет.

Футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию в гостях у "Сморгони" - 2:1. В Мозыре местная "Славия" проиграла столичному "Энергетику-БГУ" со счетом 2:3.

Еще три поединка состоятся завтра. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В Молодечно "Ислочь" примет "Минск", в Бресте местный "Рух" встретится со "Слуцком". Заключительные матчи 14-го тура пройдут 28 июня: "Спутник" (Речица) - "Витебск", "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 32, "Гомель" - 27, "Рух" - 25, "Динамо" (Минск) - 23, "Динамо" (Брест) - 20, "Минск" - 19, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-