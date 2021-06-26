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Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра
27.06.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Спортсменка из Гродненской области установила личный рекорд - 19 м 65 см.
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Спортсменка из Гродненской области установила личный рекорд - 19 м 65 см. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда Читайте также: ...
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