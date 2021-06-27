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Белорусы проиграли испанцам в квалификации чемпионата мира по пляжному футболу

27.06.2021 10:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу не прошла в финал квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче в португальском Назаре белорусы в упорной борьбе уступили испанцам со счетом 1:3.

Сегодня в игре за итоговое 3-е место белорусские спортсмены встретятся с португальцами, которые неожиданно проиграли украинцам - 0:1. Сборные Испании и Украины определят победителя. Впрочем, результаты этих поединков не имеют особого значения - все четыре команды обеспечили себе путевки в финальную стадию чемпионата мира.

В нынешнем квалификационном турнире белорусские "пляжники", которых тренирует испанский специалист Николас Альварадо, заняли первое место в группе С, победив соперников из Польши - 8:2, Норвегии - 9:2 и Испании - 4:3. Потом в четвертьфинале они взяли верх над командой Германии со счетом 5:1.

Это второй выход белорусов в число сильнейших команд планеты. Впервые белорусские мастера пляжного футбола играли в финале ЧМ в 2019 году. В парагвайском Асунсьоне они не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

Финальная стадия планетарного форума с участием 16 лучших сборных со всех континентов пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.

На прошлой неделе сборная Беларуси также в Назаре пробилась в Суперфинал Евролиги. В предварительной группе С белорусы разгромили команду Турции со счетом 8:2, но уступили сборным Испании (3:6) и России (3:5). Суперфинал Евролиги пройдет 9-12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. Вместе с белорусами там выступят сборные Польши, Украины, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии и России. Белорусы в 2018 и 2019 годах финишировали на 5-м месте в этом турнире.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В полуфинальном матче в португальском Назаре белорусы в упорной борьбе уступили испанцам со счетом 1:3.
 
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