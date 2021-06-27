Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2020-ом турнир не состоялся из-за сложной эпидемиологической ситуации, в текущем году провести соревнования удалось.

Руководитель федерации Вахтанг Сохадзе считает, что спортивные турниры, приуроченные к таким знаковым датам, позволяют людям не только развиваться физически, но и лучше узнавать свою историю.

"Соревнования проходят в честь известной крупномасштабной операции, которая проводилась с июня по август 1944-го года. Особенно символично, что в ходе нее была освобождена Беларусь. Поэтому наш турнир помогает не только совершенствовать навыки, но и вспоминать историю", - сказал он.

Руководитель ADCC Беларусь отметил, что несмотря на пандемию в соревнованиях приняли участие сильнейшие грэпплеры Беларуси. По его словам, получать опыт спортсменам необходимо, а выехать из республики сейчас затруднительно, поэтому приходится искать варианты.

Новые имена

Сохадзе обратил внимание, что с каждым турниром открываются новые имена. Например, в субботу победителями стали Константин Грабарь (весовая категория до 77 килограммов), Константин Кизино (88 кг), Николай Ходосовский (99 кг).

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus Турнир по грэпплингу "Операция Багратион"

"Турнир открыл новые имена, на каждых соревнованиях появляются перспективные ребята, прогрессируют. От новичков переходят в профессионалы, где показывают неплохой результат. Это свидетельство того, что прогресс есть", - отметил руководитель федерации.

Битва за пояс

Сейчас федерация ADCC старается увеличить число турниров, чтобы на чемпионате Европы по ADCC грэпплингу белорусы выступили максимально успешно, подчеркнул глава федерации.

Он также рассказал о возобновлении проекта "Битва за пояс". Суть в том, что по итогу турниров ADCC Беларусь ведется рейтинг, который в зависимости от результатов грэпплеров обновляется. В конце года сильнейшие атлеты-профессионалы в своих весовых категориях получат заветный трофей.

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus Пояс ADCC - почетная награда для спортсменов, это cвоего рода аналогия с чемпионскими поясами в боксе и смешанных единоборствах.

Особенности грэпплинга

На турнире в субботу боролись люди разного уровня подготовки. Отличительная особенность грэпплинга – разделение на дивизионы. Новички, которые только недавно начали заниматься и продвинутые спортсмены.

Несмотря на то, что грэпплинг объединяет все лучшие приемы из мира борьбы: болевые, удушающие, ущемления, есть и ограничения. Определенные травмоопасные приемы использовать любителям нельзя, они доступны лишь опытным атлетам.

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus Принимать участие в серьезных турнирах разрешено лишь опытным грэпплерам.

Также отличается время, проведенное на ковре: начинающим отводится четыре минуты на поединок, а опытным грэпплерам - шесть.

Принимать участие в серьезных турнирах могут только последние. К слову, осенью пройдет чемпионат Европы в Польше, который станет этапом отбора на мировой форум, где примут участие топ-16 атлетов, прошедших континентальные отборы, а также специально приглашенные чемпионы прошлых лет.

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