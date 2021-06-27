ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Операция "Багратион": белорусы осваивают грэпплинг и вспоминают события ВОВ

27.06.2021 11:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2020-ом турнир не состоялся из-за сложной эпидемиологической ситуации, в текущем году провести соревнования удалось.

Руководитель федерации Вахтанг Сохадзе считает, что спортивные турниры, приуроченные к таким знаковым датам, позволяют людям не только развиваться физически, но и лучше узнавать свою историю.

"Соревнования проходят в честь известной крупномасштабной операции, которая проводилась с июня по август 1944-го года. Особенно символично, что в ходе нее была освобождена Беларусь. Поэтому наш турнир помогает не только совершенствовать навыки, но и вспоминать историю", - сказал он.

Руководитель ADCC Беларусь отметил, что несмотря на пандемию в соревнованиях приняли участие сильнейшие грэпплеры Беларуси. По его словам, получать опыт спортсменам необходимо, а выехать из республики сейчас затруднительно, поэтому приходится искать варианты.

Новые имена

Сохадзе обратил внимание, что с каждым турниром открываются новые имена. Например, в субботу победителями стали Константин Грабарь (весовая категория до 77 килограммов), Константин Кизино (88 кг), Николай Ходосовский (99 кг).

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus
Турнир по грэпплингу "Операция Багратион"

"Турнир открыл новые имена, на каждых соревнованиях появляются перспективные ребята, прогрессируют. От новичков переходят в профессионалы, где показывают неплохой результат. Это свидетельство того, что прогресс есть", - отметил руководитель федерации.

Битва за пояс

Сейчас федерация ADCC старается увеличить число турниров, чтобы на чемпионате Европы по ADCC грэпплингу белорусы выступили максимально успешно, подчеркнул глава федерации.

Он также рассказал о возобновлении проекта "Битва за пояс". Суть в том, что по итогу турниров ADCC Беларусь ведется рейтинг, который в зависимости от результатов грэпплеров обновляется. В конце года сильнейшие атлеты-профессионалы в своих весовых категориях получат заветный трофей.

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus
Пояс ADCC - почетная награда для спортсменов, это cвоего рода аналогия с чемпионскими поясами в боксе и смешанных единоборствах.

Особенности грэпплинга

На турнире в субботу боролись люди разного уровня подготовки. Отличительная особенность грэпплинга – разделение на дивизионы. Новички, которые только недавно начали заниматься и продвинутые спортсмены.

Несмотря на то, что грэпплинг объединяет все лучшие приемы из мира борьбы: болевые, удушающие, ущемления, есть и ограничения. Определенные травмоопасные приемы использовать любителям нельзя, они доступны лишь опытным атлетам.

© Photo : Федерация грэпплинга ADCC Belarus
Принимать участие в серьезных турнирах разрешено лишь опытным грэпплерам.

Также отличается время, проведенное на ковре: начинающим отводится четыре минуты на поединок, а опытным грэпплерам - шесть.

Принимать участие в серьезных турнирах могут только последние. К слову, осенью пройдет чемпионат Европы в Польше, который станет этапом отбора на мировой форум, где примут участие топ-16 атлетов, прошедших континентальные отборы, а также специально приглашенные чемпионы прошлых лет.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация грэпплинга ADCC Belarus с 2016 года проводит турнир под названием "Операция Багратион", посвященный освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков....
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусы проиграли испанцам в квалификации чемпионата мира по пляжному футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by