Сборная Италия в варианте аль денте, или Чем так знаменит зад Эдена Азара

Источник материала: Sputnik Беларусь

Впрочем, как настаивает колумнист Sputnik Руслан Васильев, у битвы "Португалия против Бельгии" воз и маленькая тележка символики. Судите сами.

Кто моргнет первым?

Если выиграют "красные дьяволы" - первый номер в рейтинге ФИФА, то, во-первых, немедленно возбудятся все их болельщики, включая экс-рулевого сборной Беларуси Мархеля. Ведь чем дальше продвинется на Евро бельгийская дружина, тем больше у незабвенного Михаила Михайловича будет поводов воскликнуть: "Теперь вы, эксперты недорезанные, понимаете, какому выдающемуся сопернику мы сгорели в марте 0:8?! И не важно, что против меня в Левене сыграл резервный состав!"

Во-вторых, в случае бельгийской виктории португальцы прекратят защиту завоеванного пять лет назад титула и у Европы точно будет новый футбольный король. Причем если видеть именно в бельгийской сборной следующего монарха, то это будет во всех смыслах еще не бывший в употреблении самодержец. Доныне наивысшим достижением "красных дьяволов" в Старом свете являлось второе место на континентальном форуме-1980. В римском финале на Олимпийском стадионе Бельгия уступила ФРГ – 1:2.

Причем обратите внимание на исторический парадокс. В 1980-м "красные дьяволы", хоть и обладали отличным подбором игроков, в том числе и атакующего амплуа – например, Ян Кулеманс, Франсуа ван дер Эльст, Рене Вандерейккен, но все их успехи гарантировала оборонительная тактика. Весьма оригинальная в своей сути, ибо бельгийцы эволюционировали закрытые модели применением "искусственного офсайда", чьи принципы спустя 41 год гармонично присутствуют во всех современных системах и трактовках. Посмотрите, хотя бы, как располагаются обороняющиеся игроки при исполнении соперником стандартных положений.

Но сегодня сборная Бельгии славна своей атакующей мощью, являясь командой, от которой в каждом матче ждут быстрого комбинационного футбола, обещающего многочисленные эстетические вкусности. Однако! Тот же матч "красных дьяволов" с датчанами в групповом турнире наглядно дал понять: и на подопечных Роберто Мартинеса можно найти управу! Главное - запастись святой водой, да поступать в духе царя Ивана из комедии болельщика Леонида Гайдая: "Вот что крест животворящий делает!"

Португалия готова, и, на мой взгляд, должна обыграть Бельгию. А реально ли представить, что это удастся сделать без очередных подвигов Роналду, пусть ему уже 36 лет? Никак нет! Невозможно! Значит, Криштиану опять и снова должен повести за собой действующих чемпионов Европы, чье действие как минимум продолжится до четвертьфинала, а как максимум - до следующего континентального форума. Разумеется, сей сценарий предполагает сложение новых осанн и од в честь Роналду.

Конечно, после того, как Португалия сдула в групповой стадии Германии и тяжело сыграла вничью с Францией, заняв лишь третье место в своей группе, сомнений на предмет состоятельности "европейских бразильцев" прибавилось. Но, как часто говорят в среде журналистов: никогда не позволяйте правде стоять на пути у красивой истории.

А это будет взаправду шикарный сюжет: сокрушить лидера рейтинга ФИФА и главного объекта славословий! Кстати, ради объективности напомню: пять лет назад на Евро-2016 португальцы тоже заняли третье место в своей группе, да еще и не выиграли в ней ни одного матча, чудом пройдя в плей-офф. Да и смотрите сами. Если бельгийцы до сих пор "тренировались на кошках" - матч с финнами вовсе стал разминочным, то португальцы закалились в боях с венграми, немцами и французами. А это опыт, который дорого ценится.

Другое дело, что у наставника Португалии Фернанду Сантуша могут быть разные идеи при выборе варианта оппонирования "красным дьяволам".

Соблазнителен оборонительный вариант с расчетом на стремительные контрвыпады, о котором болельщик и математик Алексей Саватеев сказал бы так: "Когда в каждое колесо вставлена палка – движение невозможно".

Однако вспомним, сколь неубедительно показала себя португальская оборона в баталии с немцами. Так что второе решение - "иду на таран", тоже представляется рациональным. А уж там кто первый моргнет и свернет. В пропасть.

Но самое занятное заключается в том, что профессиональные футболисты редко рассуждают в таких выспренних категориях, предпочитая не "врать с три короба". Все у них гораздо более приземленно, но и практичнее. Как показательный пример – диспут, затеянный бывшим отличным хавбеком "Барселоны" Яя Туре, что нынче главный тренер "Ахмата".

Ивуариец в рядах "красных дьяволов" выделил в первую голову Азара-старшего, и вот по какой причине: "Если касаться Бельгии, то мы должны поговорить об Эдене Азаре. Это уже стало поводом для шуток — насколько большая у него задница. Но этот фактор очень важен для того, как он играет в футбол. Когда бельгиец получает мяч, то уже чувствует, что противник приближается к нему. Азар выжидает до конца, а потом использует задницу, чтобы заблокировать соперника. Он отталкивает оппонента, а затем, когда открывается пространство между ним и защитником, Азар убегает и начинает атаку".

Вот и весь футбол! Причем, если вы вспомните, как играют уругваец Суарес, аргентинец Агуэро, француз Гризманн, то увидите тот же трюк. В чемпионате СССР таким преимуществом антропометрии пользовались, например, Валерий Газзаев, Естафий Пехливаниди, почти все форварды из Грузии. В общем, теперь вы знаете, на что в первую очередь надо обращать внимания в соперничестве бельгийцев и португальцев. Не ошибетесь, не перепутаете. Спасибо тебе, Яя! Раскрыл подноготную, убил романтизм.

Италия отскочила

Первая баталия плей-офф между датчанами и валлийцами получилась, как я и предполагал (смотрите предыдущую футбольную колонку) малоинтересной. Сборная Уэльса в матчах на выбывание – та самая несчастная левая рука, о которой ничего не хочет знать правая. Спустя пять лет после фурора на Евро-2016 (участие в полуфинале!) с лидерами и былыми живчиками валлийцев Бэйлом и Рэмзи произошли разительные пертурбации - ныне парни устало пылящие ветеранчики. Использование суффикса "чик" в данном случае обязательно. Хоть так компенсируем недостаток заливистого "чик-чирик" у Бэйла и Рэмзи.

Разумеется, разгром Уэльса 4:0 может как-то утешить российских болельщиков. Дескать, не только нас прибили датчане. Но это слабый повод для радости. Что же касается непосредственно датчан, то они забили неплохие мячи (особенно первый!), доказав, как минус в этом мире может смениться на плюс, и наоборот.

Драматическая коллизия лидера Эриксена вначале, естественно, ошеломила его партнеров, но потом содействовала их сплочению и духовному порыву. Однако, хватит! Четвертьфинал – объективный максимум для этой средненькой команды, которую щадит дурацкий регламент. Ну, сами посудите: победитель группы Бельгия вышла на Португалию, а Дания на Уэльс. Куда уж больше!

Италия с трудом одолела в дополнительное время австрийцев – 2:1, наглядно показав, как надо готовить пасту. Вначале макароны отвариваются в подсоленной воде аль денте – до полуготовности, а затем доходят в томящемся режиме вместе с соусом на сковородке. Я раньше предпочитал томатный, но и бешамель – недурственно. Даже креветки не мешают. Был бы пармезан хороший.

Впрочем, главное, что "Скуадра адзурра" в субботу избавила своих поклонников от многих иллюзий. Да, мяч после удара Иммобиле мог залететь в "девятку", но более ничего выдающегося в атаке подопечные Роберто Манчини в основное время не явили.

Тогда как австрийцы отличились, и гол Арнаутовича, отмененный из-за мини-минимального офсайда, мог уже отправить итальянских футболистов в отпуск, предаваться житейским радостям, включая кулинарные изыски. На мой взгляд, так вскоре и случится, ибо "Скуадру адзурру" ждет в четвертьфинале встреча или с Роналду, или с Азаром-старшим, славным своей большой... ну вы знаете.

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