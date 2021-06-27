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Женская сборная Беларуси по баскетболу сразится за бронзу с командой Бельгии
27.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Важнейший матч для женской сборной Беларуси по баскетболу стартует сегодня в 18:50. В битве за бронзу национальной команде предстоит сыграть с Бельгией. Игру покажет
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Важнейший матч для женской сборной Беларуси по баскетболу стартует сегодня в 18:50. В битве за бронзу национальной команде предстоит сыграть с Бельгией. Игру покажет...
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