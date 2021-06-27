|
Футбол. Евро-2020: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал
27.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии порадовал зрителей голами лишь в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл Федерико Кьеза, 10 минут спустя Маттео Пессина удвоил преимущество - 2:0. Австрийцы же отличились лишь одним мячом Калайджича на 114-й минуте. Итоговый счет - 2:1 в пользу Италии. В четвертьфинале "скуадра адзурра" встретится с победителем пары Бельгия - Португалия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии порадовал зрителей голами лишь в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)