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Футбол. Евро-2020: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал

27.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии порадовал зрителей голами лишь в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл Федерико Кьеза, 10 минут спустя Маттео Пессина удвоил преимущество - 2:0. Австрийцы же отличились лишь одним мячом Калайджича на 114-й минуте. Итоговый счет - 2:1 в пользу Италии. В четвертьфинале "скуадра адзурра" встретится с победителем пары Бельгия - Португалия.


 
 
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Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии порадовал зрителей голами лишь в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл...
 
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