Источник материала: БT

Брестское "Динамо" становится первой командой, сумевшей взять у ранее непобедимого "Шахтера" балл. В матче 14-го тура Высшей лиги гости сыграли вничью с "горняками" и прервали их серию из 13 побед. Отметим, что после мяча Ахмеди на 18-й минуте счет выровнял Станислав Беленький. Украинец забивает уже в третьем матче подряд и 7-й раз в лиге.



