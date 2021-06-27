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Футбольный клуб "Динамо Брест" сумел отобрать очки у "Шахтера" - 1:1

27.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Брестское "Динамо" становится первой командой, сумевшей взять у ранее непобедимого "Шахтера" балл. В матче 14-го тура Высшей лиги гости сыграли вничью с "горняками" и прервали их серию из 13 побед. Отметим, что после мяча Ахмеди на 18-й минуте счет выровнял Станислав Беленький. Украинец забивает уже в третьем матче подряд и 7-й раз в лиге.



 
 
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Брестское "Динамо" становится первой командой, сумевшей взять у ранее непобедимого "Шахтера" балл. В матче 14-го тура Высшей лиги гости сыграли вничью с "горняками" и...
 
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