ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Витэн" сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

27.06.2021 16:25 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" сравнял счет в финальной серии 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским ВРЗ - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертом поединке серии до трех побед оршанцы победили соперников в Гомеле с результатом 5:3. В середине первого тайма Юрий Рабыко и Руслан Лазюк дважды поразили ворота хозяев, вскоре Олег Еремин и Евгений Чернейко выровняли положение, а за 5 минут до перерыва Алексей Петров снова вывел "Витэн" вперед. Во второй половине встречи Евгений Перемитин и Артем Рось закрепили преимущество гостей, на что ВРЗ ответил голом Максима Воронина.

В первом матче серии до трех побед оршанцы победили на своей площадке с результатом 5:3, затем гомельчане у себя дома взяли реванш - 3:2, а потом еще раз выиграли в Орше - 5:2. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 30 июня в Орше.

Обладателем бронзовых наград нынешнего чемпионата стал гомельский БЧ, обыгравший в решающем матче за 3-е место "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя - ничья 7:7. В серии пенальти успех был на стороне железнодорожников - 5:4. В первой игре "бронзовой" серии спортсмены "Столицы" одолели гомельчан на своей арене в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле соперники взяли реванш - 3:2.

В полуфиналах "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением решающих встреч прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оршанский "Витэн" сравнял счет в финальной серии 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским ВРЗ - 2:2.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Италия в варианте аль денте, или Чем так знаменит зад Эдена Азара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by