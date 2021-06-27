"Витэн" сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" сравнял счет в финальной серии 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским ВРЗ - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертом поединке серии до трех побед оршанцы победили соперников в Гомеле с результатом 5:3. В середине первого тайма Юрий Рабыко и Руслан Лазюк дважды поразили ворота хозяев, вскоре Олег Еремин и Евгений Чернейко выровняли положение, а за 5 минут до перерыва Алексей Петров снова вывел "Витэн" вперед. Во второй половине встречи Евгений Перемитин и Артем Рось закрепили преимущество гостей, на что ВРЗ ответил голом Максима Воронина.

В первом матче серии до трех побед оршанцы победили на своей площадке с результатом 5:3, затем гомельчане у себя дома взяли реванш - 3:2, а потом еще раз выиграли в Орше - 5:2. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 30 июня в Орше.

Обладателем бронзовых наград нынешнего чемпионата стал гомельский БЧ, обыгравший в решающем матче за 3-е место "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя - ничья 7:7. В серии пенальти успех был на стороне железнодорожников - 5:4. В первой игре "бронзовой" серии спортсмены "Столицы" одолели гомельчан на своей арене в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле соперники взяли реванш - 3:2.

В полуфиналах "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением решающих встреч прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-