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Массовая авария на велогонке "Тур де Франс": серьезные травмы получили более двадцати человек
27.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Французский многодневный Гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла ограничительную черту, из-за чего пелотон врезался в фанатку. Серьезные травмы получили более двадцати человек.
Сообщается, что фанатка, по вине которой произошел инцидент, объявлена в розыск.
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Французский многодневный Гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла...
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