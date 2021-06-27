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Массовая авария на велогонке "Тур де Франс": серьезные травмы получили более двадцати человек

27.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Французский многодневный Гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла ограничительную черту, из-за чего пелотон врезался в фанатку. Серьезные травмы получили более двадцати человек.

Сообщается, что фанатка, по вине которой произошел инцидент, объявлена в розыск.

 
 
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Французский многодневный Гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла...
 
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