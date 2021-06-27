Источник материала: БT

Французский многодневный Гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла ограничительную черту, из-за чего пелотон врезался в фанатку. Серьезные травмы получили более двадцати человек.

Сообщается, что фанатка, по вине которой произошел инцидент, объявлена в розыск.