Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 3:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле "Борисов-Арены" хозяев вывел вперед Павел Нехайчик, а после перерыва Николай Сигневич и Максим Скавыш еще дважды поразили ворота Владимира Бушмы.

Также сегодня футболисты "Ислочи" в Молодечно сыграли вничью с "Минском" - 1:1. Оба мяча были забиты в первой половине игры - на 23-й минуте Егор Богомольский вывел гостей вперед, а через 10 минут Олег Патоцкмй сравнял результат.

В Бресте местный "Рух" с минимальным перевесом обыграл "Слуцк" - 1:0. Победный мяч на 63-й минуте забил Денис Лаптев.

Вчера лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" после 13 викторий кряду потерял первые очки, сыграв вничью на своем поле с брестским "Динамо" - 1:1. Футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию в гостях у "Сморгони" - 2:1. В Мозыре местная "Славия" проиграла столичному "Энергетику-БГУ" со счетом 2:3.

Заключительные матчи 14-го тура пройдут 28 июня: "Спутник" (Речица) - "Витебск", "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 35, "Рух" - 28, "Гомель" - 27, "Динамо" (Минск) - 23, "Динамо" (Брест) - 20, "Минск" - 20, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 15, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-