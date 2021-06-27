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Чехи вышли в четвертьфинал Евро-2020
28.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн - Sputnik. Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Игра проходила в Будапеште и завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской сборной. Голы на свой счет записали Томаш Голеш (68-я минута) и Патрик Шик (80).
Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Нидерландов, сообщается на сайте УЕФА.
В четвертьфинале ЕВРО-2020 чехи сыграют против сборной Дании, которая накануне
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В 1/8 финала чехи играли со сборной Нидерландов, матч проходил в венгерской столице.
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