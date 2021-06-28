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Белорусские батутисты завоевали четыре медали на этапе КМ в Португалии

28.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Четыре награды (две золотые, одну серебряная и одну бронзовую) завоевали белорусы в прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Португалии, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

На высшую ступень пьедестала почета в индивидуальных прыжках поднимался олимпийский чемпион-2016 Владислав Гончаров, набравший 62,505 пунктов. Вторым стал белорус Олег Рябцев (61,380). Также на счету двух атлетов золотая награда Кубка мира в синхронных прыжках (50,450). 

© Photo : Белорусская ассоциация гимнастики
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Не осталась без медалей и женская команда Беларуси. Полина Шедько показала третий результат в индивидуальных прыжках с результатом 54,140 пункта.

Индивидуальные прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр с 2000 года (Игры в Сиднее). Единственным белорусом, который покорил главный старт четырехлетия в этой дисциплине, стал Владислав Гончаров (Рио-де-Жанейро-2016).

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Теги: Минск
 
 
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Меньше месяца остается до старта главных соревнований четырехлетия – Олимпиады. На последнем этапе Кубка мира перед играми белорусские спортсмены выступили...
 
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Четыре медали выиграли белорусские батутисты на этапе Кубка мира в Португалии
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