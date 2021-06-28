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Белорусские теннисисты сегодня проведут стартовую встречу с соперниками на турнире Большого шлема Уимблдон
28.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Верим в победу наших теннисистов. Арина Соболенко проведет сегодня стартовую встречу турнира Большого шлема Уимблдон. Четвертая ракетка мира сыграет против Моники Никулеску. Теннисистки появятся на корте в 15:00. Прямую трансляцию будет вести
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Белорусские теннисисты сегодня проведут стартовую встречу с соперниками на турнире Большого шлема Уимблдон
Верим в победу наших теннисистов. Арина Соболенко проведет сегодня стартовую встречу турнира Большого шлема Уимблдон. Четвертая ракетка мира сыграет против...
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