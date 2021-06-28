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Белорусские теннисисты сегодня проведут стартовую встречу с соперниками на турнире Большого шлема Уимблдон

28.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Верим в победу наших теннисистов. Арина Соболенко проведет сегодня стартовую встречу турнира Большого шлема Уимблдон. Четвертая ракетка мира сыграет против Моники Никулеску. Теннисистки появятся на корте в 15:00. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5"

Параллельно на "Беларусь 5. Интернет" болельщики смогут увидеть поединок Егора Герасимова и британца Джея Кларка. Удачи нашим спортсменам!


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Верим в победу наших теннисистов. Арина Соболенко проведет сегодня стартовую встречу турнира Большого шлема Уимблдон. Четвертая ракетка мира сыграет против...
 
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